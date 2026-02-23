IMAGO/Björn Trotzki Alles im Angebot: Flugabwehrsystem »Skyranger 30« und die Kamikazedrohne »Hero« von Rheinmetall (Juni 2024)

Am Mittwoch sollen Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestags zwei Vorlagen zur Beschaffung von sogenannten Kamikazedrohnen abnicken. Kostenpunkt: 4,32 Milliarden Euro. Christoph Marischka weist in der Analysereihe der Tübinger Informationsstelle Militarisierung darauf hin, dass die »strategischen und gesellschaftlichen Folgen einer Entscheidung zum Kauf von Kamikazedrohnen, die man auch als ›Killer-Roboter‹ bezeichnen könnte«, in der deutschen Diskussion »völlig unterbelichtet« seien. Die Debatte trage weithin »geradezu postfaktische Züge«. In seiner Analyse beschäftigt er sich mit der Frage, »wie Deutschland lernte, die Kamikazedrohnen zu lieben«.

Die »Leitmedien« hätten sich in der Berichterstattung über die geplante Anschaffung nicht »mit Ruhm bekleckert«. Schon bei den Berichten über angeblich unterschriftsreife Verträge im April 2025 habe es sich »im Grunde genommen um Fake News« gehandelt. Seither seien in vielen Berichten »unhinterfragt die großspurigen Ankündigungen der Startups und ihrer Investoren« wiedergegeben worden. Zu fragen sei, ob diese Medien sich »nur haben einlullen lassen, oder bewusst Mythen verbreitet und damit das Geschäft der Kapitalinvestoren hinter den Startups betrieben haben«.

Letztlich habe »das Konzept des Drohnenwalls als mythologisches Vehikel, als Stimmungsteppich für die massenhafte Anschaffung von Kamikazedrohnen fungiert, in deren Produktionskapazitäten Startups und Risikokapital zuvor massiv investiert hatten«. Derweil wetteten die Drohnen-»Startups« mit dem Ausbau ihrer Produktionskapazitäten »effektiv auf ein langes Andauern des Abnutzungskrieges in der Ukraine«. Diese Wette könne allerdings auch schiefgehen, weil die Bereitschaft, den Krieg in der Ukraine endlos zu finanzieren, sinke. Der »Mythos Drohnenwall« und der Verkauf von Kamikazedrohnen an die Bundeswehr erschienen »als eine Art Plan B der Startups und des dahinterstehenden Risikokapitals«. (jW)