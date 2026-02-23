Mehrheit für »Made in EU«
Frankfurt am Main. Eine Mehrheit der Deutschen ist für Vorgaben der EU bei der Industrieproduktion. In einer repräsentativen Erhebung im Auftrag der IG Metall stimmten 70 Prozent der Befragten der Aussage zu: »Unternehmen, die Produkte auf dem europäischen Markt verkaufen, sollten gesetzlich verpflichtet werden, einen Teil ihrer Produktion auch in der EU anzusiedeln.« Entsprechendes könnte in einem Entwurf zum sogenannten Industriebeschleunigungsgesetz enthalten sein, den die EU-Kommission in den nächsten Tagen vorstellen will. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
