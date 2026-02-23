Aus: Ausgabe vom 23.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Somaliland bietet USA »exklusiv« Zugriff
Hargeysa. Die nach Unabhängigkeit von Somalia und internationaler Anerkennung strebende Region Somaliland ist nach Angaben von Präsidialamtsminister Khadar Hussein Abdi bereit, den USA »exklusiv« Zugriff auf ihre Bodenschätze und Militärstützpunkte zu gewähren. Als erstes Land der Welt hatte Israel Somaliland im Dezember anerkannt und international Kritik ausgelöst. Die autonome Region hatte sich 1991 für unabhängig erklärt. (AFP/jw)
