Trump legt nach Zollniederlage nach
Washington. Nach der Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen die Zollpolitik von Präsident Donald Trump legt dieser mit einem neuen Zollsatz nach. Der Republikaner kündigte am Sonnabend auf seiner Onlineplattform »Truth Social« einen weltweiten Zoll auf Importe in die USA von 15 Prozent an – statt der kurz zuvor bereits veranschlagten zehn Prozent. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes, auf das er sich beruft, voll aus. Der Supreme Court hatte ihm am Freitag untersagt, unter Verweis auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen Importe zu verhängen. Das Urteil könnte zu Rückforderungen bereits gezahlter Zölle führen. Laut der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar. (dpa/jW)
