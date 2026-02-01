Gegründet 1947 Donnerstag, 19. Februar 2026, Nr. 42
Kapital & Arbeit

Rheinmetall schluckt Lürssen-Militärsparte

Brüssel. Der Kriegskonzern Rheinmetall darf die Militärsparte der Lürssen-Werft kaufen. Die EU-Kommission in Brüssel gab am Mittwoch grünes Licht für die Übernahme, die in den kommenden Wochen vollzogen werden soll. Rheinmetall übernimmt damit vier Werften in Norddeutschland und weitet das Unternehmen auf den Marineschiffbau aus. Über den Kaufpreis war Stillschweigen vereinbart worden. Rheinmetall hatte die Übernahme im vergangenen September angekündigt. Konzernchef Armin Pappberger erklärte damals, das Unternehmen wolle »zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum ein relevanter Akteur sein«. (AFP/jW)

