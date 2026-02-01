Bericht: Rückzug von EZB-Chefin Lagarde

Frankfurt am Main. Räumt EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihren Posten vorzeitig? Ein Bericht der Financial Times gibt Spekulationen, die es 2025 schon einmal gab, neue Nahrung. Demnach wolle Lagarde noch vor der französischen Präsidentschaftswahl, die im April 2027 stattfinden soll, die Europäische Zentralbank (EZB) verlassen. Eine Sprecherin der Notenbank in Frankfurt teilte auf Anfrage mit: »Präsidentin Lagarde konzentriert sich voll und ganz auf ihre Aufgabe und hat noch keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen.« Die Formulierung weicht von früheren Aussagen der EZB ab: Noch im vergangenen Jahr hieß es, Lagarde sei »entschlossen, ihre Amtszeit zu Ende zu führen«. (dpa/jW)