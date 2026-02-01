Aus: Ausgabe vom 19.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Kapital fordert »Handel-NATO« gegen US-Zölle
Berlin. Die unter Druck geratene BRD-Exportwirtschaft fordert eine internationale Allianz, um den »freien Handel« gegen Zölle zu verteidigen. »Wenn Zölle als politische Waffe genutzt werden, kann Europa gemeinsam gegensteuern«, sagte der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Dirk Jandura, am Mittwoch laut dpa. Er schlägt eine »Handels-NATO« aus EU und weiteren Staaten vor, um Zölle wie unter US-Präsident Donald Trump abzuwehren. »Machtpolitik per Zolldiktat darf keinen Platz mehr haben.« (dpa/jW)
