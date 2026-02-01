USA suchen im Mittelmeer nach Gas

Athen. Mit der Unterzeichnung mehrerer Verträge zwischen dem griechischen Staat und einem Konsortium aus Chevron Corporation und Helleniq Energy hat eine neue Phase der Erkundung von Energieträgern im Mittelmeer begonnen. Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshoregebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen. (dpa/jW)