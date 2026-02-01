Indien setzt Tanker mit Verbindung zum Iran fest

Neu-Delhi. Indien hat Insidern zufolge im Februar drei unter US-Sanktionen stehende Tanker mit Verbindungen zum Iran beschlagnahmt. Daten des Finanzdienstleisters LSEG zufolge sind zwei der drei Tanker mit ​dem Iran verbunden. Die »Al Jafzia« habe 2025 Heizöl aus dem Iran nach Dschibuti transportiert, die »Stellar Ruby« fahre unter iranischer Flagge. Die »Asphalt Star« fuhr demnach hauptsächlich im Seegebiet ‌um China. Zuletzt hatte Indien auch zugesagt, kein russisches Öl mehr zu importieren. (Reuters/jW)