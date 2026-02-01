VW will Kosten um 20 Prozent senken

Wolfsburg. Volkswagen-Chef Oliver Blume will einem Medienbericht zufolge den Kahlschlag verschärfen. Bis Ende 2028 sollen die Kosten konzernweit um 20 Prozent gesenkt werden, laut Manager-Magazin am Montag. Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz hätten dies Mitte ‌Januar vor den 120 obersten Führungskräften des Autobauers angekündigt. Dabei könnten auch Werksschließungen zur Debatte stehen. Blume werde zur Vorlage der Bilanz 2025 am 10. März über den aktuellen Stand informieren. Seit dem 2023 beschlossenen Plan für mehr Profitabilität seien Einsparungen ‌in zweistelliger Milliardenhöhe realisiert worden. Grund für den nächsten Schritt seien Renditesorgen angesichts der Flaute in China, der US-Zollpolitik und des schwierigen Wettbewerbsumfelds. (Reuters/jW)