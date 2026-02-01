Gegründet 1947 Montag, 16. Februar 2026, Nr. 39
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Australien baut neue Atom-U-Boot-Werft

Sydney. Der australische Premierminister Anthony Albanese hat eine Investition von umgerechnet rund 2,4 Milliarden Euro für den Bau einer neuen Werft für Atom-U-Boote angekündigt. Diese sei entscheidend für die Einsatzfähigkeit der in den USA bestellten, konventionell bewaffneten, atomgetriebenen U-Boote, erklärte Albanese am Sonntag. Verteidigungsminister Richard Marles gab an, dass die neue Werft in der Nähe von Adelaide im Süden Australiens gebaut werde. Gerahmt ist dieses Vorhaben durch AUKUS, den explizit gegen China gerichteten Militärpakt von Australien, den USA und Großbritannien. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.