Australien baut neue Atom-U-Boot-Werft

Sydney. Der australische Premierminister Anthony Albanese hat eine Investition von umgerechnet rund 2,4 Milliarden Euro für den Bau einer neuen Werft für Atom-U-Boote angekündigt. Diese sei entscheidend für die Einsatzfähigkeit der in den USA bestellten, konventionell bewaffneten, atomgetriebenen U-Boote, erklärte Albanese am Sonntag. Verteidigungsminister Richard Marles gab an, dass die neue Werft in der Nähe von Adelaide im Süden Australiens gebaut werde. Gerahmt ist dieses Vorhaben durch AUKUS, den explizit gegen China gerichteten Militärpakt von Australien, den USA und Großbritannien. (AFP/jW)