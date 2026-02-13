Ariane Group baut ballistische Raketen

München. Die deutsch-französische Ariane Group bietet sich als Hersteller von ballistischen Raketen mit Reichweiten von vielen tausend Kilometern an. Die Entwicklungsarbeiten an dem MBT genannten Programm laufen, sagte der Militärspartenchef Vincent Pery am Donnerstag. Demnach sind mehrere Regierungen interessiert, Vorgespräche habe es auch mit der Bundesregierung gegeben. Neben der zivilen Rakete »Ariane 6« stellt der Konzern auch die Atomraketen des französischen Militärs her. (dpa/jW)