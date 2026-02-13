Massenstreik legt Indien lahm

Neu-Delhi. In Indien kam es am Donnerstag zu Streiks und Protestaktionen, nachdem ein gemeinsames Forum der zentralen Gewerkschaften zu einem landesweiten Streik gegen die »arbeiter-, bauern- und volksfeindliche, unternehmensfreundliche Politik der Zentralregierung« aufgerufen hatte. Es wurde erwartet, dass sich bis zu zehn Gewerkschaften und 30 Millionen Beschäftigte dem Streik anschließen werden. In den Bundesstaaten Odisha, Kerala, Tamil Nadu, Goa, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh und Punjab wurde laut Times of India dazu aufgerufen. Der öffentliche Nahverkehr, Märkte, Bildungseinrichtungen und Unternehmen waren betroffen, wichtige Straßen, darunter nationale und staatliche Autobahnen, blockiert. (jW)