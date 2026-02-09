Riad und Damaskus mit gemeinsamer Fluglinie

Damaskus. Saudi-Arabien und Syrien haben mehrere Wirtschaftsabkommen unterzeichnet, die unter anderem die Gründung einer gemeinsamen Fluggesellschaft und ein Milliardenprojekt zum Ausbau des syrischen Kommunikationsnetzes vorsehen. Der Leiter der syrischen Investitionsbehörde, Talal Al-Hilali, gab am Sonnabend fünf Vereinbarungen bekannt, darunter auch den Bau eines neuen Flughafens in ­Aleppo im Norden Syriens. (AFP/jW)