Gegründet 1947 Montag, 9. Februar 2026, Nr. 33
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

ACC begäbt Pläne für Batteriefabriken

Rom. Der Batteriehersteller ACC will nach eigenen Angaben mit Gewerkschaftsvertretern über ein »mögliches Aus« für die Pläne zum Bau von zwei Gigafabriken in Deutschland und Italien verhandeln. Es sei »eindeutig, dass die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der ACC-Projekte« in Kaiserslautern und Temoli »nicht gegeben sind«, erklärte das Unternehmen am Sonnabend. ACC, ein Zusammenschluss des europäischen Autokonzerns Stellantis, des deutschen Autobauers Mercedes und des französischen Energiekonzerns Total Energies, hatte seine Pläne für die Fabriken bereits im Juni 2024 auf Eis gelegt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.