ACC begäbt Pläne für Batteriefabriken

Rom. Der Batteriehersteller ACC will nach eigenen Angaben mit Gewerkschaftsvertretern über ein »mögliches Aus« für die Pläne zum Bau von zwei Gigafabriken in Deutschland und Italien verhandeln. Es sei »eindeutig, dass die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der ACC-Projekte« in Kaiserslautern und Temoli »nicht gegeben sind«, erklärte das Unternehmen am Sonnabend. ACC, ein Zusammenschluss des europäischen Autokonzerns Stellantis, des deutschen Autobauers Mercedes und des französischen Energiekonzerns Total Energies, hatte seine Pläne für die Fabriken bereits im Juni 2024 auf Eis gelegt. (AFP/jW)