Hafenarbeiter streiken im Mittelmeerraum

Piräus. Am Freitag streikten und demonstrierten die Hafenarbeiter an verschiedenen Mittelmeerhäfen. Der Ausstand wurde von den Gewerkschaften ENEDEP (Griechenland), Liman-İş (Türkei), ODT (Marokko) und USB (Italien) organisiert. Während etwa im griechischen Piräus bereits am Morgen Demonstrationen und Kundgebungen stattfanden, sollten die Arbeitsniederlegungen an den italienischen Häfen am Abend (nach jW-Redaktionsschluss) beginnen. Die Hafenarbeiter und ihre Gewerkschaften von etwa 21 der wichtigsten europäischen und mediterranen Häfen (u. a. Tanger, Mersin, Genua, Elefsina) protestieren gegen die Beteiligung der Umschlagplätze an Kriegen und gegen die Auswirkungen der Rüstungswirtschaft auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Lohnabhängigen. Die Ausstände richteten sich konkret etwa gegen Waffenlieferungen aus den Häfen, zum Beispiel nach Israel, die Aufrüstungspläne der EU und die geplante Militarisierung der Ports. (jW)