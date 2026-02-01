Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. Februar 2026, Nr. 32
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 07.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

RWE und Emirate planen LNG-Kooperation

Essen. Der Energiekonzern RWE will mit zwei Staatsunternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über LNG-Lieferungen und Beteiligungen an deutschen Batteriespeicherprojekten verhandeln. Entsprechende Absichtserklärungen wurden am Rande des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz unterzeichnet, wie RWE in Essen mitteilte. Mit ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) wolle man eine Zusammenarbeit bei Lieferungen von Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) nach Deutschland und in andere europäische Märkte ausloten. »Beide Unternehmen sprechen über ein mögliches Liefervolumen von bis zu einer Million Tonnen LNG jährlich über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren«, hieß es. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.