RWE und Emirate planen LNG-Kooperation

Essen. Der Energiekonzern RWE will mit zwei Staatsunternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über LNG-Lieferungen und Beteiligungen an deutschen Batteriespeicherprojekten verhandeln. Entsprechende Absichtserklärungen wurden am Rande des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz unterzeichnet, wie RWE in Essen mitteilte. Mit ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) wolle man eine Zusammenarbeit bei Lieferungen von Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) nach Deutschland und in andere europäische Märkte ausloten. »Beide Unternehmen sprechen über ein mögliches Liefervolumen von bis zu einer Million Tonnen LNG jährlich über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren«, hieß es. (dpa/jW)