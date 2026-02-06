Iran erlaubt Frauen das Motorradfahren

Teheran. Im Iran dürfen Frauen Medienberichten zufolge ab sofort offiziell Motorrad fahren. Wie die Nachrichtenagentur ILNA am Mittwoch berichtete, unterzeichnete der erste Vizepräsident des Iran, Mohammed Resa Aref, am Dienstag einen Beschluss, der Frauen den Erhalt einer Fahrerlaubnis für Motorräder und -roller ermöglicht. Damit bestätigte er laut der Nachrichtenagentur einen Ende Januar vom iranischen Kabinett gefassten Beschluss.

Bislang war es Frauen nicht ausdrücklich verboten, Motorräder zu fahren, aber die Behörden stellten ihnen keine Fahrerlaubnisse aus. Wegen der rechtlichen Grauzone, wurden Frauen bei Unfällen rechtlich belangt – auch wenn sie keine Schuld trugen. Der nun gefasste Beschluss verpflichtet die Verkehrspolizei, praktische Fahrstunden und das Ablegen einer schriftlichen Prüfung mit Ausstellung einer Motorradfahrerlaubnis zu ermöglichen. In den vergangenen Monaten war die Zahl der Frauen, die Motorrad fahren, stark gestiegen. Seit der Islamischen Revolution 1979 sind Frauen im Iran mit einer Reihe gesellschaftlicher Einschränkungen konfrontiert. Eine strenge Kleiderordnung verpflichtet sie unter anderem, ihre Haare in der Öffentlichkeit zu verbergen. (AFP/jW)