Alphabet will mehr in KI investieren

San Francisco. Die Google-Mutter Alphabet verstärkt im Rennen um die technologische Führung bei künstlicher Intelligenz ihre Bemühungen. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch (Ortszeit) eine Verdopplung der Investitionen in neue Rechenzentren auf 175 bis 185 Milliarden US-Dollar an. Das sind etwa 50 Prozent mehr, als von Marktbeobachtern erwartet. Die höheren Ausgaben dienten dazu, die hohe Nachfrage zu bedienen. Der Aktienkurs schwankte nach den Aussagen deutlich; gegen Donnerstag mittag befand er sich 3,4 Prozent im Minus zum Vortag. (Reuters/jW)