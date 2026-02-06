Gegründet 1947 Freitag, 6. Februar 2026, Nr. 31
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Alphabet will mehr in KI investieren

San Francisco. Die Google-Mutter Alphabet verstärkt im Rennen um die technologische Führung bei künstlicher Intelligenz ihre Bemühungen. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch (Ortszeit) eine Verdopplung der Investitionen in neue Rechenzentren auf 175 bis 185 Milliarden US-Dollar an. Das sind etwa 50 Prozent mehr, als von Marktbeobachtern erwartet. Die höheren Ausgaben dienten dazu, die hohe Nachfrage zu bedienen. Der Aktienkurs schwankte nach den Aussagen deutlich; gegen Donnerstag mittag befand er sich 3,4 Prozent im Minus zum Vortag. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.