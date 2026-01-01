Tesla: fast monatlich Massenentlassungen

Grünheide. Die Beschäftigungszahlen bei Tesla schwanken sehr stark. Seit dem Höchststand um die letzten Betriebsratswahlen sind sie deutlich gesunken, teilte die IG Metall am Mittwoch mit. Das liege auch an freiwilligen Abgängen, aber vor allem an der hohen Zahl an Kündigungen und Aufhebungsverträgen. Tesla müsse fast jeden Monat eine Massenentlassung bei der Bundesagentur für Arbeit anzeigen. Es gebe Bereiche, in denen Arbeitsplätze aufgrund von Automatisierung weggefallen seien. »Im Sommer 2024 wurde eine Abteilung ganz aufgelöst, die für den Werksausbau zuständig war. Es ist daher mehr als fraglich, ob die Pläne für den Werksausbau noch ernsthaft verfolgt werden oder nur noch beschworen werden, um gefügig zu machen, nach dem Motto: Wenn ihr nicht tut, wie wir wollen, baut Elon das Werk nicht aus«, erklärte Jan Otto, IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen. (jW)