EU und Vietnam bauen Handelsbeziehungen aus

Hanoi. Angesichts der Handelskonflikte mit den USA und China wollen die EU und Vietnam einem Dokument zufolge ihre Wirtschaftsbeziehungen ausbauen. Dabei geht es um strategisch wichtige Felder wie Rohstoffe, Halbleiter und Infrastruktur, wie aus dem achtseitigen Entwurf einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht, den die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch einsehen konnte. Eine finale Fassung des Papiers soll am Donnerstag von EU-Ratspräsident António Costa in Hanoi unterzeichnet werden. Vietnam verfügt über bedeutende, aber weitgehend unerschlossene Vorkommen an seltenen Erden. Für EU-Konzerne könnten zudem Investitionsmöglichkeiten in die Infrastruktur des Landes winken. (Reuters/jW)