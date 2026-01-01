Gegründet 1947 Montag, 26. Januar 2026, Nr. 21
USA: Stromausfälle durch Wintersturm

Washington. Ein heftiger Wintersturm in den USA sorgt nicht nur für starke Schneefälle und ungewöhnlich niedrige Temperaturen: Landesweit waren am Sonntag mehr als 315.000 Haushalte ohne Strom, wie poweroutage.us meldete. Stark betroffen sind Mississippi, Louisiana und Texas. Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist durch den Wintereinbruch beeinträchtigt. (dpa/jW)

