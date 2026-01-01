Deutsche Grüne wollen Mercosur durchboxen
Brüssel. Nach dem Streit über das Abstimmungsverhalten der Grünen im EU-Parlament zum Handelspakt Mercosur will der Vorsitzende der deutschen Abgeordneten, Erik Marquardt, nun eine rasche Ratifizierung des Abkommens – noch bevor das angeforderte Rechtsgutachten vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorliegt. »Wenn es schon vor der EuGH-Entscheidung im Parlament zu einer Abstimmung über die Ratifizierung kommen sollte, würden wir als deutsche Grüne dafür stimmen«, sagte Marquardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Sonnabend. (AFP/jW)
