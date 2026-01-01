VW: Trump-Zölle verhindern Audi-Werk

Wolfsburg. Das geplante Audi-Werk in den USA will Volkswagen erst bauen, wenn Präsident Donald Trump die Belastung durch Zölle senkt. Das sagte im Interview mit dem Handelsblatt Oliver Blume, Chef des Volkswagen-Konzerns, zu dem Audi gehört. »Was wir brauchen, sind kurzfristige Kostenentlastungen und langfristige verlässliche Rahmenbedingungen«, so Blume. Audi denkt seit 2023 über den Bau eines Werks in den USA nach. Als Grund wurden seinerzeit neue Subventionen genannt, die den Bau eines Werks wirtschaftlich interessant machten. Inzwischen setzt aber die US-Regierung europäische Autobauer mit Zöllen unter Druck. Den VW-Konzern belastete das in den ersten neun Monaten 2025 mit rund 2,1 Milliarden Euro, so Blume. (dpa/jW)