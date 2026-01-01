»Mein Vater ist der Mensch, der mir beigebracht hat, mit Würde zu leben«

Sie ist Kinderärztin, Politikerin und Kommunistin – vor allem aber Internationalistin. Aleida Guevara, Tochter des Revolutionärs Ernesto »Che« Guevara, steht ihrem berühmten Vater in der Praxis internationaler Solidarität in nichts nach. Sie ist zugleich Erbin eines politischen Vermächtnisses: Che Guevara war ein Mann, der die Revolution nicht nur auf den Lippen trug, sondern im Herzen, um für sie zu sterben, wie er einst sagte. Mit gerade einmal sieben Jahren verlor Aleida Guevara 1967 ihren Vater, der im Guerillakampf in Bolivien ermordet wurde. In einem Abschiedsbrief an seine Kinder schrieb er die so oft zitierten Zeilen: »Vor allem aber seid immer tief in euch in der Lage, Ungerechtigkeit aufzuspüren, gegen wen auch immer, egal wo auf der Welt. Das ist das Beste, was ein Revolutionär tun kann.« – Dieser Satz ist für Aleida Guevara Leitlinie in ihrem Leben und Wirken.

Ein Jahr nach dem Triumph der kubanischen Revolution 1959 wurde Aleida Guevara als Tochter zweier Revolutionäre geboren. Ihre Mutter Aleida March hatte Che Guevara während des Guerillakrieges in Kuba kennengelernt. Nach dem Sieg der Revolution übernahm Che zentrale Funktionen im neuen Staat, unter anderem als Präsident der kubanischen Nationalbank und als Industrieminister. Aleida wuchs daher überwiegend bei ihrer Mutter auf. In Interviews erinnert sie sich an die gemeinsamen Tage mit ihrem Vater, insbesondere an die freiwillige Arbeit, an der Che selbst regelmäßig teilnahm. Während er seine Sonntage bei der Zuckerrohrernte verbrachte, saß Aleida an seiner Seite. Nach dem frühen Tod des Vaters, so betont sie, sei es vor allem ihrer Mutter zu verdanken, dass auch sie zur Revolutionärin wurde und ihren eigenen Beitrag zur kubanischen Revolution leistete. Aleida March habe stets darauf bestanden, dass ihre Tochter wie jedes andere kubanische Kind aufwachse – ohne Privilegien, die sich aus der Berühmtheit ihres Vaters ergaben.

Aleida Guevara ist das älteste der vier gemeinsamen Kinder von Che Guevara und Aleida March. Zudem hat sie eine Halbschwester aus Ches erster Ehe mit der Peruanerin Hilda Gadea. In ihrem Vorwort zur 2021 erschienenen Briefsammlung ihres Vaters schreibt sie, Che habe seine revolutionären Hoffnungen vor allem auf seinen jüngsten Sohn Ernesto Guevara March gesetzt. Als Kind habe sie das verletzt, heute habe sie ihm vergeben. Ihr Vater, so betont sie, habe sie dennoch stets im Herzen getragen.

Heute ist es Aleida Guevara, die das revolutionäre Erbe entschieden weiterträgt. Sie engagiert sich nicht nur in Kuba als aktive Stimme der Zivilgesellschaft, sondern kämpft auch international für Gerechtigkeit und Befreiung – nicht allein mit Worten, sondern durch konkretes Handeln. Auf die Frage von Breakthrough News, warum sie sich für den Beruf der Ärztin entschieden habe, antwortete sie schlicht: »Ich tue es, weil ich Kubanerin bin.« Kaum ein anderer Beruf, so ihre Überzeugung, verpflichte stärker dazu, die zentralen Werte der Revolution zu verkörpern: Solidarität und Liebe.

In einem Gespräch mit der britischen Cuba Solidarity Campaign äußerte sie ihren Stolz auf die internationalistische Ärztebrigade »Henry Reeve«. Auch selbst war sie als Medizinerin an zahlreichen Auslandseinsätzen beteiligt, unter anderem in Angola, Ecuador und Nicaragua.

In einem Interview mit Cubasí.cu schilderte Aleida Guevara die Erschütterung ihres Vaters angesichts der Vertreibung der Palästinenser: »Mein Vater ging 1959 nach Palästina. Als er eintraf, erklärten die palästinensischen Führer die Lage. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass dies ein neues Problem ist. Tatsächlich waren die Palästinenser bereits aus ihrem Land vertrieben worden. Sie wurden gezwungen, aus ihren Gebieten auszuwandern. Der Großteil des Gazastreifens war voller Menschen. Papa wollte dieses Leiden nicht sehen. (…) Heute kämpft das palästinensische Volk für das Recht, sein eigenes Land und seine eigene Kultur zu besitzen.«

Heute ist Aleida Guevara selbst eine laute Stimme der kubanischen Solidaritätsbewegung mit dem palästinensischen Volk. Sie wirkt als Botschafterin der Global Campaign to Return to Palestine. Im März 2024 machte sie bei einem Forum der Universität Academia de Humanismo Cristiano in Chile gemeinsam mit dem Enkel Nelson Mandelas auf den andauernden Genozid in Gaza aufmerksam.

Angesichts der anhaltenden US-Aggressionen in Lateinamerika wächst auch in Kuba die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Im antiimperialistischen Kampf berufen sich Kommunisten weltweit bis heute auf den großen Revolutionär Che Guevara. Doch auch die Gegenwart verlangt nach Persönlichkeiten, die die Werte der kubanischen Revolution nicht nur beschwören, sondern leben. Eine von ihnen ist Aleida Guevara. In Zeiten zunehmender imperialistischer Konflikte zeigt sie sich kämpferisch: »Habe ich Hoffnung für die Menschheit? Keiner von uns hat eine Kristallkugel, aber wenn wir eine andere Welt wollen, müssen wir daran arbeiten, sie zu erreichen. Wir dürfen nicht darauf warten, dass sie vom Himmel fällt. Wir haben die Pflicht, diese Zukunft selbst zu gestalten.« Kurt Terstegen

