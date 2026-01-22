Aus: Ausgabe vom 22.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
EU plant 1,9 Milliarden für »Entwicklungshilfe«
Brüssel. Die EU-Kommission stellt 2026 fast zwei Milliarden Euro für die »Entwicklungshilfe« zur Verfügung. Die zuständige EU-Kommissarin Hadja Lahbib warb zudem beim Weltwirtschaftsforum am Mittwoch um Finanzmittel des Privatsektors. Der Kommission zufolge sind weltweit 239 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Die USA haben 2025 unter Präsident Donald Trump ihre Auslandshilfen durch die Entwicklungshilfeagentur USAID eingestellt und Zahlungen an internationale Hilfsprogramme stark gekürzt. (dpa/jW)
Mehr aus: Kapital & Arbeit
