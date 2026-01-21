Gegründet 1947 Mittwoch, 21. Januar 2026, Nr. 17
Aus: Ausgabe vom 21.01.2026, Seite 15 / Antifaschismus

Lettland: Antifaschisten festgenommen

Riga. Lettische Behörden haben in den vergangenen Wochen mindestens drei Personen im Zusammenhang mit der Gruppe »Antifaschisten des Baltikums« festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, russische Geheimdienste mit sensiblen Informationen versorgt zu haben.

In einem Bericht des lettischen öffentlich-rechtlichen Senders LSM von Montag wird behauptet, die Beschuldigten hätten Informationen über Militärtransporte, ukrainische Staatsangehörige und proukrainische Personen weitergegeben.

Die Festnahmen basieren demnach auf Dokumenten, die vom »Dossier Center«, einer Organisation mit Verbindungen zum prowestlichen russischen Millionär Michail Chodorkowski, beschafft wurden. (jW)

