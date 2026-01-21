Georgien: Faschistische Bande ausgehoben

Tbilissi. Die georgische Polizei hat 16 Personen festgenommen, darunter zehn Minderjährige, die einer »radikalen faschistischen Gruppe« angehören und »Menschen unterschiedlichen Alters mit extremer Grausamkeit körperlich und psychisch misshandelt haben«, wie der Polizeichef von Tbilissi, Vazha Siradze, bei einer Pressekonferenz am 16. Januar bekanntgab.

Die Verdächtigen »bezeichneten sich selbst als Neonazis und hielten an einer faschistischen Ideologie fest«, sagte Siradze. Die Bandenmitglieder hätten »mit ihren Mobiltelefonen Fotos und Videos aufgenommen, die Gewalt gegen Opfer, erniedrigende Behandlung sowie physische und psychische Misshandlung zeigen, und diese auf verschiedenen Onlineplattformen veröffentlicht«. Bei den Durchsuchungen ihrer Wohnungen habe die Polizei Mobiltelefone, Masken, Gegenstände mit Nazisymbolen sowie Stichwaffen beschlagnahmt. (jW)