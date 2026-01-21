Straßenverkehr durch Streiks eingeschränkt

Hamburg. Warnstreiks im Zusammenhang mit Tarifkonflikten im öffentlichen Dienst haben am Dienstag zu Einschränkungen im Verkehr geführt. Nach Angaben von Gewerkschaften und der bundeseigenen Autobahn GmbH waren im Hamburger Elbtunnel im Zuge der A 7 nur zwei von drei Fahrspuren je Richtung geöffnet. In Nordrhein-Westfalen sollten ab Dienstag nachmittag alle 28 Landestunnel bestreikt werden. Bundesweit riefen Verdi und Deutscher Beamtenbund (letzterer die nicht Verbeamteten) zu Streiks u. a. bei Autobahnmeistereien und Verkehrsleitzentralen auf. (AFP/jW)