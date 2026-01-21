Aus: Ausgabe vom 21.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Rüstungskonzern CSG will an die Börse
Prag. Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) strebt den wohl größten Börsengang der Branche an. Mit der für Freitag geplanten Notierung an der Amsterdamer Börse werde das Unternehmen Aktien im Wert von 25 Milliarden Euro ausgeben, teilte es am Dienstag mit. CSG ist einer der am schnellsten wachsenden Rüstungskonzerne der Welt. Es stellt Munition, Radarsysteme sowie schwere Militärfahrzeuge her und expandiert in das Geschäft mit Flugzeugtriebwerken. (Reuters/jW)
