Bauern protestieren gegen Mercosur

Strasbourg. In Strasbourg haben am Dienstag Proteste von Landwirten gegen den Abschluss eines Freihandelsabkommens mit den Mercosur-Staaten begonnen. Angesichts der bevorstehenden Abstimmung im EU-Parlament über eine mögliche Anrufung des Europäischen Gerichtshofs wegen des Abkommens am Mittwoch erwartete die französische Bauerngewerkschaft FNSEA rund 4.000 Landwirte mit bis zu 700 Traktoren aus mehreren EU-Ländern in Strasbourg. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay am Wochenende unterzeichnet. Angesichts der Proteste wurde das EU-Parlament in Strasbourg am Dienstag von der Polizei mit Zäunen abgeriegelt, Wasserwerfer standen bereit. (AFP/jW)