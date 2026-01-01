2025 war drittwärmstes gemessenes Jahr

Köln. Das Jahr 2025 war das drittheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies berichtet »Copernicus«, ein 1998 von der EU-Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation gegründetes Programm zur Beobachtung der Erde, in seinem aktuellen Report. Bereits die vorangegangenen beiden Jahre hatten jeweils den Rekord gebrochen. Die globale Durchschnittstemperatur in den letzten drei Jahren lag damit um mehr als 1,5 Grad Celsius über der vorindustriellen Zeit, auch wenn 2025 mit einer Durchschnittstemperatur von 14,97 Grad etwas kühler war als das Rekordjahr 2024 mit 15,10 Grad. Laut dem »Copernicus«-Bericht war die Erwärmung im vergangenen Jahr an den beiden Polen der Erde besonders hoch. Rekordhitze gab es unter anderem über dem Nordosten des Atlantiks, Grönland, Teilen des westlichen Russlands und im Westen der USA. Gründe für die heißen letzten Jahre sind laut Report die Beschleunigung des von Menschen verursachten Treibhauseffekts und die ungewöhnlich hohen Meeresoberflächentemperaturen. Gemäß dem Pariser Klimaabkommen von 2015 soll die Erderwärmung nicht über die 1,5-Grad-Marke gelangen. Die meisten Wissenschaftler gehen aber mittlerweile davon aus, dass dieses Ziel nicht eingehalten werden kann. (jW)