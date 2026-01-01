Lagerung der Goldvorräte steht zur Disposition

Berlin. Topökonomen raten zu einer kritischen Analyse zum Umgang mit den deutschen Goldvorräten in den USA. »Derzeit sind die USA kein verlässlicher Partner der EU«, sagte der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, am Montag. Die Bundesbank verfügt mit 3.352 Tonnen über den zweitgrößten Goldschatz der Welt, ‌nach den USA (Stand: Ende 2024), rund 37 Prozent davon lagern in den Tresoren der Federal Reserve Bank in New York. (Reuters/jW)