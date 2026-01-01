Aus: Ausgabe vom 20.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Kreditvergabe für Mittelständler erschwert
Frankfurt am Main. Mittelständler in Deutschland kommen wegen der Wirtschaftskrise immer schwerer an Kredite. In einer Umfrage der Förderbank KfW berichteten 37,8 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen von erschwerten Vergabebedingungen im Schlussquartal 2025. Das sei ein Plus von 3,9 Prozentpunkten zum Vorquartal und ein neuer Höchststand. Im Mittelstand waren demnach besonders der Einzelhandel (45,2 Prozent) und der Dienstleistungssektor (41,4 Prozent) betroffen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
