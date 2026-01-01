China erreicht Wachstumsziel

Beijing. Die Volksrepublik China hat im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent verzeichnet. Es ist eines der niedrigsten seit Jahrzehnten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, aber das von Beijing festgelegte Ziel von »rund fünf Prozent« sei erreicht worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal des vergangenen Jahres um 4,5 Prozent zu, wie die chinesische Regierung am Montag mitteilte. Die Wirtschaft des Landes steht weiterhin vor Herausforderungen, darunter sind der schwache private Konsum und die Krise im Immobiliensektor. Die Industrieproduktion stieg im Dezember um 5,2 Prozent. Vergangene Woche hatte Beijing für 2025 einen Rekordhandelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar bekanntgegeben. (AFP/jW)