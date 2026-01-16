Berlin. Die Siegessäule plant die Gründung einer Genossenschaft. Der Schritt solle »den Verlag zukunftsfest machen«, wie es in einer Mitteilung heißt. Als Gründe werden »gesellschaftlicher Rückschritt, schrumpfende Budgets und wachsender Druck auf freie Medien« angegeben. Eine kollektive Herausgabe, das seine Ursprünge in der Schwulenbewegung der 1980er Jahre in Westberlin hat, sichere »die wirtschaftliche Unabhängigkeit«. Die Gründung der Genossenschaft würde auch das Branchenheft Kompass, das Lesbenmagazin L-MAG, den Stadtführer »Gay Guide« sowie das queere Tourismusportal »place2be.berlin« betreffen. (fo)