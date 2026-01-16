Aus: Ausgabe vom 16.01.2026, Seite 14 / Medien
Umweltzeitung steht vor dem Aus
Berlin. Die in Berlin erscheinende Umweltzeitung Der Rabe Ralf steht womöglich vor dem Aus. Das Blatt werde zwar auch im laufenden Jahr erscheinen, aber nur mit genügend solidarischen Unterstützern, »die einen kleinen oder größeren Geldbetrag« für den Erhalt aufbringen, heißt es in einem Rundschreiben, das junge Welt vorliegt. Der Rabe Ralf wird herausgegeben von der Grünen Liga Berlin. Ihre Wurzeln hat sie in der Umweltbewegung der DDR. (fo)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Medien
-
Kriegführen mit KIvom 16.01.2026