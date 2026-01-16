Gegründet 1947 Freitag, 16. Januar 2026, Nr. 13
Umweltzeitung steht vor dem Aus

Berlin. Die in Berlin erscheinende Umweltzeitung Der Rabe Ralf steht womöglich vor dem Aus. Das Blatt werde zwar auch im laufenden Jahr erscheinen, aber nur mit genügend solidarischen Unterstützern, »die einen kleinen oder größeren Geldbetrag« für den Erhalt aufbringen, heißt es in einem Rundschreiben, das junge Welt vorliegt. Der Rabe Ralf wird herausgegeben von der Grünen Liga Berlin. Ihre Wurzeln hat sie in der Umweltbewegung der DDR. (fo)

