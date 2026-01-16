Mærsk wieder auf Route durch Rotes Meer

Oslo. Die dänische Reederei Mærsk ​nimmt ihren Schiffsverkehr zwischen dem Nahen Osten, Indien und der US-Ostküste wieder durch das Rote Meer und den Suezkanal auf. Mærsk habe sich zu ​einer »strukturellen Rückkehr« zu ​der Route für alle Fahrten des sogenannten MECL-Dienstes ‌entschieden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Seit mehr als zwei Jahren hatten Reedereien die Passage gemieden und ihre ‌Schiffe statt dessen auf der längeren Route um Afrika herumgeschickt. Grund waren Angriffe der jemenitischen Ansarollah. (Reuters/jW)