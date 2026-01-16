Mærsk wieder auf Route durch Rotes Meer
Oslo. Die dänische Reederei Mærsk nimmt ihren Schiffsverkehr zwischen dem Nahen Osten, Indien und der US-Ostküste wieder durch das Rote Meer und den Suezkanal auf. Mærsk habe sich zu einer »strukturellen Rückkehr« zu der Route für alle Fahrten des sogenannten MECL-Dienstes entschieden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Seit mehr als zwei Jahren hatten Reedereien die Passage gemieden und ihre Schiffe statt dessen auf der längeren Route um Afrika herumgeschickt. Grund waren Angriffe der jemenitischen Ansarollah. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Trump verscherbelt Kriegsbeutevom 16.01.2026
-
Business im Schatten der Rüstungsbranchevom 16.01.2026