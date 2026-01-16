Stabilere Preise in Gastronomie erwartet

Nürnberg. Nur eine Minderheit von 13 Prozent glaubt einer Umfrage zufolge an sinkende Preise durch die rund zwei Wochen geltende Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie. Das geht aus einer Studie des Nürnberg-Instituts für Marktentscheidungen (NIM) hervor. 41 Prozent der Deutschen glauben demnach allerdings, dass die Senkung hilft, die Preise für Speisen in der Gastronomie trotz allgemein steigender Kosten stabil zu halten. 38 Prozent rechnen mit steigenden Gewinnen bei den Betreibern. Die Steuer auf verkaufte Speisen war zum 1. Januar dauerhaft auf sieben Prozent gesenkt worden, für Getränke liegt sie weiterhin bei 19. (AFP/jW)