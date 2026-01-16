Gegründet 1947 Freitag, 16. Januar 2026, Nr. 13
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Stabilere Preise in Gastronomie erwartet

Nürnberg. Nur eine Minderheit von 13 Prozent glaubt einer Umfrage zufolge an sinkende Preise durch die rund zwei Wochen geltende Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie. Das geht aus einer Studie des Nürnberg-Instituts für Marktentscheidungen (NIM) hervor. 41 Prozent der Deutschen glauben demnach allerdings, dass die Senkung hilft, die Preise für Speisen in der Gastronomie trotz allgemein steigender Kosten stabil zu halten. 38 Prozent rechnen mit steigenden Gewinnen bei den Betreibern. Die Steuer auf verkaufte Speisen war zum 1. Januar dauerhaft auf sieben Prozent gesenkt worden, für Getränke liegt sie weiterhin bei 19. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.