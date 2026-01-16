Greenpeace will Flugverbot für Privatjets

Davos. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace prangert eine steigende Zahl von klimaschädlichen Flügen mit Privatjets anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz an. Inzwischen komme im Schnitt ein Privatjetflug auf nur vier Teilnehmende, kritisierte Greenpeace am Donnerstag. Sprecherin Lena Donat: »Wir können uns Privatflüge nicht mehr leisten – sie gehören verboten.« Pro Passagier würden etwa zehnmal soviel Treibhausgase wie bei einem Linienflug und etwa 50mal soviel wie bei einer Zugfahrt ausgestoßen. 2025 habe es mit 709 Privatflügen mehr als zehn Prozent mehr als 2024 gegeben (628). (AFP/jW)