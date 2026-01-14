Britischer Exminister geht zu Reform UK

London. Der frühere britische Finanzminister und Tory-Politiker Nadhim Zahawi ist zur rechten Partei Reform UK übergelaufen. Das teilte der 58jährige am Montag bei einer Pressekonferenz in London mit. Die Reformpartei von Nigel Farage liegt seit Monaten in den Umfragen vor den Konservativen und der Regierungspartei Labour. Zahawi war kurzzeitig Finanzminister unter dem damaligen Premier Boris Johnson, spielte aber eine entscheidende Rolle bei dessen Rücktritt im Sommer 2022. In den Regierungen von Liz Truss und Rishi Sunak hatte er verschiedene Kabinettsrollen inne, zuletzt war er Generalsekretär der Konservativen Partei und Minister ohne Ressort. (dpa/jW)