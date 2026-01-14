Frankreich: Le Pen erneut vor Gericht

Paris. Die extrem rechte französische Politikerin Marine Le Pen steht seit Montag erneut in Paris vor Gericht. Dabei geht es um ihre politische Zukunft. Ein Berufungsgericht rollt das Verfahren um mutmaßlich veruntreute EU-Gelder durch Le Pen und andere Mitglieder ihrer Partei Rassemblement National (RN) neu auf. Der Vorwurf lautet, dass sie EU-Mittel widerrechtlich zur Entlohnung von normaler Parteiarbeit verwendet haben. In erster Instanz hatte ein Gericht Le Pen im März das passive Wahlrecht mit sofortiger Wirkung auf fünf Jahre entzogen. Sollte diese Strafe bestätigt werden, wäre es das Aus für ihre anvisierte vierte Präsidentschaftskandidatur 2027. Ihr Nachfolger als RN-Chef, Jordan Bardella, steht aber bereits in den Startlöchern. In Umfragen hat der 30jährige seine frühere Chefin bereits überholt. Ein Urteil in dem Berufungsverfahren soll bis zum Sommer fallen. (dpa/jW)