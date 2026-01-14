MV: AfD-Jugend gegründet

Schwerin. Sechs Wochen nach Gründung des Bundesverbandes der AfD-Jugendorganisation »Generation Deutschland« ist ein Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern etabliert worden. Die Versammlung dazu fand nach Angaben des AfD-Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm am Wochenende auf Rügen statt. Nach großen Protesten am Rande der Gründung des Bundesverbandes in Gießen am 29. November war die des Jugendlandesverbandes MV nicht öffentlich angekündigt worden. Die »Generation Deutschland« MV hat laut Holm 120 Mitglieder. Vorsitzender ist demnach Alexander Tschich, der als Referent in der AfD-Landtagsfraktion in Schwerin arbeitet. In einem Instagram-Beitrag sagte Tschich, der neue Landesverband in MV sei der mitgliederstärkste in Ostdeutschland. (dpa/jW)