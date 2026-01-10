Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Aus: Ausgabe vom 10.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Glencore und Rio Tinto sprechen über Fusion

London/Sidney. Die Bergbaukonzerne Glencore und Rio Tinto loten ​eine Fusion zum weltgrößten Unternehmen der Branche mit einem Börsenwert von rund 207 Milliarden US-Dollar aus. Beide Firmen bestätigten am späten Donnerstag abend entsprechende Gespräche über eine mögliche Zusammenlegung einiger oder aller Geschäftsbereiche. Eine Option sei eine Übernahme von Glencore durch Rio Tinto im Zuge eines Aktientauschs. Es sei aber offen, ob es am Ende zu ​einer Einigung komme. Es ist der ​zweite Anlauf für eine Annäherung innerhalb von gut einem Jahr. (Reuter/jW)

