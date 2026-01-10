E-Autos: Škoda startet durch, Tesla floppt

Flensburg. Der deutsche Elektroautomarkt war 2025 fest in der Hand der heimischen Konzerne. Bei den Neuzulassungen reiner Stromer gehen die Plätze eins bis sechs an Volkswagen und seine Töchter sowie BMW und Mercedes, wie aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht. Tesla hat dagegen fast die Hälfte seines Absatzes verloren und stürzt auf Rang neun ab. Nummer eins ist die Kernmarke Volkswagen (102.339 Neuzulassungen, 65 Prozent mehr als 2024), Platz zwei geht an BMW (51.878, nur 23 Prozent). Die Münchner werden beinahe von der VW-Tochter Škoda überholt, die ihre Elektroneuzulassungen auf 50.823 verdoppelt hat. (dpa/jW)