Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8

Aus: Ausgabe vom 10.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Urteil zu Trump-Zöllen erwartet

Washington. Mit Spannung wurde für Freitag nachmittag (MEZ, nach jW-Redaktionsschluss) eine mögliche Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs zur Rechtmäßigkeit der von ​Präsident Donald Trump verhängten Zölle erwartet. Sollte das Gericht diese kippen, dürfte das heftige Folgen für Finanzmärkte haben. Im November äußerten sich die Richter bereits skeptisch, ob Trump sich auf Notstandsgesetze berufen kann, um ohne den Kongress Sanktionen zu erheben. (Reuters/jW)

