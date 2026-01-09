Journalisten fordern Zugang nach Gaza

Jerusalem. Ein internationaler Journalistenverband hat die israelische Regierung wegen der fortdauernden Beschränkung des Zugangs zum Gazastreifen für Medien kritisiert. Die Foreign Press Association (FPA) erklärte am Dienstag »ihre tiefe Enttäuschung über die jüngste Antwort der israelischen Regierung auf unseren Appell«. Der Verband vertritt die Interessen Hunderter Journalisten in Israel und den palästinensischen Gebieten.(AFP/jW)