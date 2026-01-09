Köln. Im Zuge des geplanten Jobabbaus streicht RTL ​etwa 230 Arbeitsplätze bei RTL News und baut die Sparte um, teilte der Fernsehkonzern am Mittwoch mit. Insgesamt sind 600 Stellen in Deutschland betroffen. Journalistische Kräfte sollen durch stärkere Digitalisierung und den Einsatz von künstlicher ‌Intelligenz effektiver genutzt werden, hieß es. Mehrere Formate werden eingestellt, darunter die Magazine »Gala« bei RTL und »Prominent« bei Vox. RTL-Managerin Inga Leschek: »Dass Menschen, die mit großem Engagement zum Erfolg von RTL News beigetragen haben, ihren Arbeitsplatz verlieren, bedauern wir zutiefst.« (Reuters/jW)