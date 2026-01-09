Aus: Ausgabe vom 09.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Sprunghafter Anstieg der Spritpreise
Bonn. Die Preise für Benzin und Diesel sind an der Zapfsäule um den Jahreswechsel sprunghaft angestiegen: Im Schnitt betrug die Preiserhöhung neun Cent pro Liter, teilte Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag mit. Dies sei im Kern auf Steigerungen beim CO2-Preis und der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) für Mineralölunternehmen zurückzuführen. Das Kartellamt werde die Preisentwicklung aber »gerade vor diesem Hintergrund« weiterhin »engmaschig« beobachten, betonte Mundt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Ohne Kommentarvom 09.01.2026
-
China verdoppelt den Reisvom 09.01.2026
-
Der Tod aus dem Wasserhahnvom 09.01.2026