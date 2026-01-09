Sprunghafter Anstieg der Spritpreise

Bonn. Die Preise für Benzin und Diesel sind an der Zapfsäule um den Jahreswechsel sprunghaft angestiegen: Im Schnitt betrug die Preiserhöhung neun Cent pro Liter, teilte Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag mit. Dies sei im Kern auf Steigerungen beim CO2-Preis und der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) für Mineralölunternehmen zurückzuführen. Das Kartellamt werde die Preisentwicklung aber »gerade vor diesem Hintergrund« weiterhin »engmaschig« beobachten, betonte Mundt. (AFP/jW)