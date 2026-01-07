Neonaziangriff auf linkes Wohnprojekt

Greifswald. In der Silvesternacht ist das linke Hausprojekt »Gütze 59« in Greifswald nach eigenen Angaben mehrfach angegriffen worden. Zwei junge Neonazis hätten anlasslos zwei Scheiben eingeworfen und Morddrohungen gegen die Personen im Haus gerichtet, heißt es in einer Mitteilung vom Montag auf der Webseite des Hausprojekts. Insgesamt habe es drei Angriffe in der Nacht gegeben. Bei der letzten Attacke habe ein großer Stein nur knapp den Kopf einer im Haus befindlichen Person verfehlt. Pauline Schneider vom Projekt ordnete die Aktion als »eindeutig politisch rechts motiviert« ein; »neonazistische Sprüche« der Angreifer hätten das deutlich gemacht. »Wir werden uns weiterhin klar und deutlich antifaschistisch positionieren und das im Viertel sichtbar machen«, sagte sie. (jW)